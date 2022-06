Cerca di soffocare un gattino con un sacchetto di plastica, poi lo appende a un rovo: i Carabinieri lo salvano e lo adottano (Di sabato 25 giugno 2022) Terracina. Una scoperta cruenta, disarmante, che ha finito per gettare gli agenti stessi nello sconforto più totale. Ci vuole del coraggio per fare un atto del genere, un gesto disumano che non conosce empatia per il dolore. Nella folta vegetazione di una strada che attraversa Terracina, i Carabinieri sono stati attratti all’improvviso da strazianti miagolii che provenivano proprio dalla macchia. Quando si sono avvicinati, hanno constato il fatto orrendo. Trovato un gattino in fin di vita tra i rovi La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, in una zona adiacente alla Strada Statale Appia, i Carabinieri, intenti in un pattugliamento della zona, ad un tratto hanno udito distintamente dei miagolii che provenivano dalla folta vegetazione che costeggia la carreggiata. Così, si sono avvicinati, ed hanno rinvenuto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Terracina. Una scoperta cruenta, disarmante, che ha finito per gettare gli agenti stessi nello sconforto più totale. Ci vuole del coraggio per fare un atto del genere, un gesto disumano che non conosce empatia per il dolore. Nella folta vegetazione di una strada che attraversa Terracina, isono stati attratti all’improvviso da strazianti miagolii che provenivano proprio dalla macchia. Quando si sono avvicinati, hanno constato il fatto orrendo. Trovato unin fin di vita tra i rovi La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, in una zona adiacente alla Strada Statale Appia, i, intenti in un pattugliamento della zona, ad un tratto hanno udito distintamente dei miagolii che provenivano dalla folta vegetazione che costeggia la carreggiata. Così, si sono avvicinati, ed hanno rinvenuto un ...

