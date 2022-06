Calcio: Palermo, confermato per la prossima stagione il ds Renzo Castagnini (Di sabato 25 giugno 2022) Palermo, 25 giu. - (Adnkronos) - Il Palermo, appena promosso in serie B, ha confermato come direttore sportivo per la prossima stagione Renzo Castagnini. Lo ha annunciato lo stesso club rosanero con una nota. "Il Palermo comunica che Renzo Castagnini sarà il direttore sportivo della prima squadra anche per la stagione 2022-23. Al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al suo direttore con l'augurio di continuare il percorso di valore dimostrato negli ultimi anni, verso nuovi e sempre più esaltanti successi. A Renzo, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in Serie B da parte del presidente ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022), 25 giu. - (Adnkronos) - Il, appena promosso in serie B, hacome direttore sportivo per la. Lo ha annunciato lo stesso club rosanero con una nota. "Ilcomunica chesarà il direttore sportivo della prima squadra anche per la2022-23. Al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al suo direttore con l'augurio di continuare il percorso di valore dimostrato negli ultimi anni, verso nuovi e sempre più esaltanti successi. A, un grande in bocca al lupo per la nuovain Serie B da parte del presidente ...

