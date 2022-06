Blade Runner | 40 anni dopo gli androidi sognano ancora pecore elettriche

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 giugno 2022) Ha una storia e un destino strano, film sui replicanti ma anche film 'replicante', nel senso che è uscito più volte, in versioni diverse: come un essere artificiale è stato smontato e rimontato, riprogrammato con funzioni diverse, assumendo nuove identità e nuovi significati "Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare". È la frase più famosa died è perfetta per rendere l'idea di che cosa sia questo film. Perché in quel lontano 1982 - il film usciva in America proprio il 25 giugno - noi umani non avevamovisto nulla di simile. E, rivedendo il capolavoro di Ridley Scott, oggi, ci sembradi non aver mai visto nulla di simile. La visione diè una di quelle esperienze in grado di stimolare ...