"Vietato l'aborto? No, è democrazia". E a Otto e mezzo scoppia la lite (Di venerdì 24 giugno 2022) Scontro a Otto e mezzo tra Francesco Borgonovo e Lilli Gruber sulla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha negato il diritto all'aborto Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Scontro atra Francesco Borgonovo e Lilli Gruber sulla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha negato il diritto all'

Pubblicità

MonicaCirinna : Pillon esulta contro tutte le donne che non potranno decidere se, come e quando essere madri. Pillon esulta contro… - TNannicini : La Corte Suprema ???? in due giorni ci dice che: 1) gli Stati non possono limitare le armi; 2) l’aborto può essere vi… - Moixus1970 : RT @alanfriedmanit: In svariati stati, controllati da governatori Republican della destra estrema trumpiana, l’aborto sarà non soltanto ill… - archeocola : RT @alanfriedmanit: In svariati stati, controllati da governatori Republican della destra estrema trumpiana, l’aborto sarà non soltanto ill… - kalesdaguy : RT @seidr86: Recap: - Vietato abortire,per le donne povere e senza assicurazione sanitaria. - È permesso acquistare armi da parte di sogg… -