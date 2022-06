Ucraina, Lavrov taglia corto sulla pace: 'Non vedo la possibilità di nuovi negoziati' (Di venerdì 24 giugno 2022) Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, non vede spazi per un dialogo per il cessate il fuoco. Al momento 'non vedo la possibilità che l'Ucraina possa tornare ai negoziati con la Russia'. In un'... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) Sergei, ministro degli Esteri russo, non vede spazi per un dialogo per il cessate il fuoco. Al momento 'nonlache l'possa tornare aicon la Russia'. In un'...

