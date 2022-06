Ucraina e Moldavia, sì dei leader Ue alla candidatura. E Draghi pressa per il tetto del gas (Di venerdì 24 giugno 2022) E' una giornata storica per l'Ue. I leader dei Ventisette hanno dato il via libera alla concessione dello status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova e al riconoscimento della prospettiva europea della Georgia. Una decisione, riconoscono le tre istituzioni Ue, presa alla luce del contesto geopolitico, e che "rafforza tutti: l'Ucraina, la Moldova e la Georgia di fronte all'aggressione russa, e l'Unione Europea, perché mostra ancora una volta al mondo che l'Unione Europea è unita e forte di fronte alle minacce esterne", ha rimarcato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. I paesi candidati diventano ora ufficialmente sette, mentre rientrano sotto la voce di potenziali candidati la Bosnia-Erzegovina e in un certo senso la Georgia, su cui "il Consiglio europeo è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) E' una giornata storica per l'Ue. Idei Ventisette hanno dato il via liberaconcessione dello status di paese candidato all'Moldova e al riconoscimento della prospettiva europea della Georgia. Una decisione, riconoscono le tre istituzioni Ue, presaluce del contesto geopolitico, e che "rafforza tutti: l', la Moldova e la Georgia di fronte all'aggressione russa, e l'Unione Europea, perché mostra ancora una volta al mondo che l'Unione Europea è unita e forte di fronte alle minacce esterne", ha rimarcato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. I paesi candidati diventano ora ufficialmente sette, mentre rientrano sotto la voce di potenziali candidati la Bosnia-Erzegovina e in un certo senso la Georgia, su cui "il Consiglio europeo è ...

Pubblicità

TgLa7 : Parlamento Europeo approva con 529 a favore 45 contrari e 14 astenuti la relazione in cui si chiede di concedere im… - Ettore_Rosato : Benvenute a #Ucraina e #Moldavia! Da oggi ufficialmente paesi candidati ad entrare nella Ue. Un passo giusto, nel momento giusto. - Corriere : «Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all’Ue per Ucraina e Moldavia. Un momento storico». Lo an… - infoitinterno : Sì alla candidatura Ue per Ucraina e Moldavia - Budijonsen : RT @Europarl_IT: @EP_President: “Dalla parte giusta della storia. Congratulazioni al popolo dell'#Ucraina ???? e della #Moldavia ????. Oggi ab… -