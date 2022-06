Toronto si prepara ad accogliere Insigne: «Magnificent is coming» (Di venerdì 24 giugno 2022) Toronto si prepara ad accogliere Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli partirà questa mattina per la sua nuova destinazione, a bordo di un jet privato. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: «Magnificent is coming», così Toronto si prepara ad accogliere Lorenzo Insigne. Benvenuto, Il Magnifico ? See you 24.6 pic.twitter.com/oea9NYCAbk — Toronto FC (@TorontoFC) June 23, 2022 Per Insigne si prepara un’accoglienza speciale da parte dei tifosi napoletani in Canada. “L’arrivo è previsto alle 15 ora canadese. Si stanno organizzando per accoglierlo all’aeroporto una ventina di tifosi napoletani, i ragazzi del Club Napoli Toronto, attivo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022)siadLorenzo. L’ex capitano del Napoli partirà questa mattina per la sua nuova destinazione, a bordo di un jet privato. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: «is», cosìsiadLorenzo. Benvenuto, Il Magnifico ? See you 24.6 pic.twitter.com/oea9NYCAbk —FC (@FC) June 23, 2022 Persiun’accoglienza speciale da parte dei tifosi napoletani in Canada. “L’arrivo è previsto alle 15 ora canadese. Si stanno organizzando per accoglierlo all’aeroporto una ventina di tifosi napoletani, i ragazzi del Club Napoli, attivo ...

