Pubblicità

andreadortenzio : Pnrr: Visco e Franco, cruciale prevenzione crimine e frodi - Economia #bankitalia - ANSA - fisco24_info : Pnrr: Visco e Franco, cruciale prevenzione crimine e frodi: Scongiurare rischi infiltrazioni - occhifuggenti : RT @Riparte_Italia: [L'intervento] Ignazio Visco (governatore Banca d'Italia): «Il ritardo del Sud grava sull'intero paese, il PNRR può ess… - NelloBologna : RT @Riparte_Italia: [L'intervento] Ignazio Visco (governatore Banca d'Italia): «Il ritardo del Sud grava sull'intero paese, il PNRR può ess… - Riparte_Italia : [L'intervento] Ignazio Visco (governatore Banca d'Italia): «Il ritardo del Sud grava sull'intero paese, il PNRR può… -

Agenzia ANSA

Parlando alla presentazione del rapporto annuale Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, Franco ha spiegato come "ilpone su questo tema nuove sfide". Per"andrà ......che il Piano di ripresa e resilienza sia frenato dal "costo dell'illegalità" (rimarca), ma ...della Corte dei Conti Guido Carlino - ora è "fondamentale" creare le condizioni per attuare il. ... Pnrr: Visco e Franco, cruciale prevenzione crimine e frodi - Ultima Ora Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e il ministro dell'economia Daniele Franco concordano nel definire "cruciale" , nell'attuazione del Pnrr, l'attività di prevenzione contro le infilt ...Per i magistrati contabili lo scenario è pieno di "incertezze". Sull'evasione: "Si deve fare di più". Sul fisco: ...