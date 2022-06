Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pilato e il ciclo mestruale: 'Non è tabù, condiziona le gare' #nuoto - Gazzetta_it : Pilato e il ciclo mestruale: 'Non è tabù, condiziona le gare' #nuoto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclo mestruale, Benedetta Pilato: 'Non è un tabù, ho chiesto al mio allenatore di comprarmi gli assorbenti' [dalla nostra… - ParliamoDiNews : Benedetta Pilato, campionessa contro il pregiudizio: `Ciclo mestruale? Non è un tabù. Al mio allenatore ho chiesto… - repubblica : Ciclo mestruale, Benedetta Pilato: 'Non è un tabù, ho chiesto al mio allenatore di comprarmi gli assorbenti' [dalla… -

Il Fatto Quotidiano

Benedettanon si nasconde e mentre tra mattina e sera costruisce la finale dei 50 con il miglior tempo ... Dimestruale. Questione esclusivamente femminile, che in gara può determinare un ...BUDAPEST Ilmestruale Non è più un tabù tra le atlete. Sicuramente non lo è per la generazione Benedetta, 17 anni, oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest : "Io ne parlo normalmente. Quando ho ... Benedetta Pilato, campionessa contro il pregiudizio: “Ciclo mestruale Non è un tabù Benedetta Pilato non si nasconde e mentre tra mattina e sera costruisce la finale con il miglior tempo per garantirsi l'amata corsia numero quattro, quella che va alla migliore (in questo caso anche l ...“Io ne parlo normalmente. Quando ho fatto il 100 rana ero in pre-ciclo anche se non dovevo esserlo. Non mi sentivo per niente bene, infatti il tempo non è stato dei migliori”. Benedetta Pilato, 17enne ...