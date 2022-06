Oroscopo giornaliero | 24 giugno 2022

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 24 giugno 2022) La luna in Toro incontra il carattere jolly Urano in Toro alle 18:15 e potrebbe iniziare un nuovo inizio radicale! È un momento emozionante per la sperimentazione. Le notizie sorprendenti potrebbero essere condivise. C’è un’energia di imprevedibilità, quindi rimanete flessibili, ma ben radicati e fedeli a voi stessi. Ariete La luna in Toro può trovarti