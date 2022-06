Pubblicità

3roma3_ : @LAROMA24 @LAROMA24 comunque avete un inventiva fuori dal normale, chi veramente si occupa di calciomercato e da le… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Occupa una casa del Comune, recinta un'aiuola pubblica e allestisce una piscina: denunciata una 29enne - CiccioniSe : RT @zluca2: Bonus facciate? Occupa una casa del Comune, recinta un'aiuola pubblica e allestisce una piscina: denunciata una 29enne https://… - zluca2 : Bonus facciate? Occupa una casa del Comune, recinta un'aiuola pubblica e allestisce una piscina: denunciata una 29e… - leggoit : Occupa una casa del Comune, recinta un'aiuola pubblica e allestisce una piscina: denunciata una 29enne -

In azione sono entrati gli uomini dell'unità operativa San Giovanni della Polizia Locale, intervenuti sul posto per le necessarie verifiche originate dasegnalazione, individuandone anche la ......della cura della casa e dei bimbi e i suoi sogni coincidono con la vita che conduce. Un libro per bambini che, dopo anni di proibizioni dovute alla pandemia, restituisce ai piccoli lettori...