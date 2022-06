Netflix, ancora licenziamenti: dopo i 150 di maggio, licenziate altre 300 unità. E il titolo continua a crollare (Di venerdì 24 giugno 2022) In due mesi Netflix ha licenziato più del 4% del suo intero organico. I tagli colpiranno tutte le divisioni, compresa quella europea. Nel frattempo il titolo continua il suo crollo in Borsa, ma la spesa per i contenuti nel 2022 potrebbe crescere fino a toccare i 20 miliardi di dollari... Leggi su dday (Di venerdì 24 giugno 2022) In due mesiha licenziato più del 4% del suo intero organico. I tagli colpiranno tutte le divisioni, compresa quella europea. Nel frattempo ilil suo crollo in Borsa, ma la spesa per i contenuti nel 2022 potrebbe crescere fino a toccare i 20 miliardi di dollari...

Pubblicità

Digital_Day : Per aiutare i conti arriverà a breve il piano con la pubblicità - puntotweet : Netflix licenzia ancora, via altri 300 dipendenti - telodogratis : Netflix licenzia ancora: 300 dipendenti fuori dall’azienda - gigibeltrame : Netflix licenzia ancora: 300 dipendenti fuori dall'azienda #digilosofia - cassieraconfusa : Breve storia triste. Punti la sveglia alle 7 ma alle 4 sei ancora sveglia a guardare Netflix. Ora in modalità cass… -