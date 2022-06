Motomondiale: Gp Olanda, Miller davanti a tutti in prime libere MotoGp (Di venerdì 24 giugno 2022) Assen, 24 giu. - (Adnkronos) - La prima sessione di prove libere del Gp d'Olanda ad Assen si è svolta su pista bagnata. Il più veloce è stato l'australiano Jack Miller su Ducati, un vero esperto della guida con la pioggia che ferma i cronometri sul tempo di 1'42"589. Alle sue spalle gli spagnoli Joan Mir (Suzuki) e Pol Espargaró (Honda). Aprilia al 5° posto con Aleix Espargaró. Il migliore degli italiani è Francesco Bagnaia (11°), il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) chiude 17°. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Assen, 24 giu. - (Adnkronos) - La prima sessione di provedel Gp d'ad Assen si è svolta su pista bagnata. Il più veloce è stato l'australiano Jacksu Ducati, un vero esperto della guida con la pioggia che ferma i cronometri sul tempo di 1'42"589. Alle sue spalle gli spagnoli Joan Mir (Suzuki) e Pol Espargaró (Honda). Aprilia al 5° posto con Aleix Espargaró. Il migliore degli italiani è Francesco Bagnaia (11°), il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) chiude 17°.

