Monza, Galliani: “Con l’Inter parliamo anche di Sensi” | VIDEO (Di venerdì 24 giugno 2022) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha confessato di volere Stefano Sensi in prestito dall'Inter. Nei discorsi con Giuseppe Marotta, forse, anche l'attaccante Andrea Pinamonti. Ecco, dunque, le parole di Galliani in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 giugno 2022) Adriano, amministratore delegato del, ha confessato di volere Stefanoin prestito dall'Inter. Nei discorsi con Giuseppe Marotta, forse,l'attaccante Andrea Pinamonti. Ecco, dunque, le parole diin questo

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - TychoBrahe29 : @Andrea_82b15 Non sei il solo. Vendo vendo Roma Monza accattatevill. Berlusconi Galliani mignotte ue ue ue - Iwillgotomorrow : RT @TuttoMercatoWeb: #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia -