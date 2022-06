Monte Bianco | aereo biposto si schianta sul ghiacciaio | due morti

Pubblicità

commenta Un aereo da turismo biposto si è schiantato sul versante francese del: morte le due persone a bordo. Il velivolo era decollato nel pomeriggio di giovedì da Albertville, nel dipartimento francese della Savoia, per un sorvolo del ghiacciaio ed era stato ...Un aereo da turismo biposto si è schiantato sul versante francese del massiccio dele le due persone a bordo sono morte nell'incidente. Il velivolo era decollato nel pomeriggio di ieri da Albertville, in Savoia (Francia) per un sorvolo del massiccio e poi era stato ... Aereo biposto si schianta sul ghiacciaio del Monte Bianco, due vittime L'incidente del velivolo biposto, con a bordo un istruttore di volo e un allievo, decollato ieri, è avvenuto sul versante francese ...Il velivolo era decollato nel pomeriggio di giovedì da Albertville, in Savoia (Francia) per un sorvolo del massiccio e poi era stato dichiarato disperso, fa sapere la prefettura dell'Alta Savoia.