Minacce e violenze verso la madre per estorcerle denaro, fermato 27enne (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Castel Baronia (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un ventisettenne di Castel Baronia attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, Minacce, tentata estorsione ed estorsione. Le indagini, avviate nel mese di maggio 2022 e conclusesi nel mese di giugno 2022, hanno consentito di accertare gravi indizi a carico del destinatario del provvedimento cautelare, in ordine alla reiterata attività vessatoria e di violenza perpetrata nei confronti della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Castel Baronia (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un ventisettenne di Castel Baronia attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate,, tentata estorsione ed estorsione. Le indagini, avviate nel mese di maggio 2022 e conclusesi nel mese di giugno 2022, hanno consentito di accertare gravi indizi a carico del destinatario del provvedimento cautelare, in ordine alla reiterata attività vessatoria e di violenza perpetrata nei confronti della ...

