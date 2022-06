Le elezioni in Francia hanno scalfito il mito del sistema maggioritario (Di venerdì 24 giugno 2022) Il mito delle virtù salvifiche del maggioritario a doppio turno è stato dissolto come neve al sole domenica scorsa in Francia, sua patria d’elezione. Ha resistito per ben 64 anni, da quando Charles de Gaulle l’ha imposto nella convinzione che «deve aiutare una nazione così divisa come la nostra al raggruppamento delle opinioni». Due i pilastri su cui si reggeva il mito del maggioritario: produce stabilità dell’esecutivo e punisce e riduce al minimo la rappresentanza delle ali estreme di destra di sinistra. In Francia però, domenica scorsa, il maggioritario a due turni ha prodotto esattamente l’opposto: un esecutivo instabile come non mai, senza maggioranza parlamentare, costretto a elemosinare voti a destra e a manca per ogni legge e riforma e una rappresentanza ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildelle virtù salvifiche dela doppio turno è stato dissolto come neve al sole domenica scorsa in, sua patria d’elezione. Ha resistito per ben 64 anni, da quando Charles de Gaulle l’ha imposto nella convinzione che «deve aiutare una nazione così divisa come la nostra al raggruppamento delle opinioni». Due i pilastri su cui si reggeva ildel: produce stabilità dell’esecutivo e punisce e riduce al minimo la rappresentanza delle ali estreme di destra di sinistra. Inperò, domenica scorsa, ila due turni ha prodotto esattamente l’opposto: un esecutivo instabile come non mai, senza maggioranza parlamentare, costretto a elemosinare voti a destra e a manca per ogni legge e riforma e una rappresentanza ...

Pubblicità

Adnkronos : Elezioni #Francia, exit poll: #Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Boom di Le Pen - TgLa7 : #Francia, Exit poll: Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Prime proiezioni delle elezioni legislative in… - MediasetTgcom24 : Voto in Francia, boom di seggi per Le Pen: 'Il miglior risultato della nostra storia' #francia #voto #ballottaggio… - Le5Wnews : Accade che in Francia, secondo alcune letture assai pretenziose dilaniata da cinque anni di macronismo piramidale,… - ran_da_gio : @matteorenzi @RenewEurope siete lontani dalla gente,vedrete prossime elezioni la scoppola che prenderete dal popoli… -