Lazio, per Carnesecchi altro stop. Sondaggio per Esposito (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA - Dopo l'arrivo di Marcos Antonio , solo sbarramenti. Romagnoli non è ancora chiuso ufficialmente. L' Atalanta fa muro per Carnesecchi . Non ci sono sbocchi per Milinkovic (Sarri e i tifosi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA - Dopo l'arrivo di Marcos Antonio , solo sbarramenti. Romagnoli non è ancora chiuso ufficialmente. L' Atalanta fa muro per. Non ci sono sbocchi per Milinkovic (Sarri e i tifosi ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, domani incontro tra l'agente di #Carnesecchi e l'#Atalanta per avvicinare le parti - gippu1 : Il rinnovo di #Italiano vuol dire che tutte le prime otto della Serie A 2021-22 non hanno cambiato allenatore per i… - Inter : ?? | #BestCelebration Seconda semifinale, chi passerà il turno? ?? Preferite il lancio della maglia di… - SimoneBrisi : Oggi l'incontro tra Atalanta e l'agente di Carnesecchi per cercare di sbloccare la trattativa con la Lazio. - sportli26181512 : #Lazio, per Carnesecchi altro stop. Sondaggio per Esposito: L’Atalanta non cede: chiede 18 milioni per vendere il p… -