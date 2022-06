La più grande gara di nuoto di tutti i tempi (Di venerdì 24 giugno 2022) Brett Hawke ha la testa liscia come un parquet appena lucidato, gli occhiali spessi, due labbra talmente fine che sembrano due pagine di un giornale. A vederlo non si direbbe che un tempo si guadagnava da vivere facendo il nuotatore professionista. Adesso sembra più nella parte dentro le sue anonime polo nere, dietro un microfono, mentre conduce uno dei podcast più seguiti dagli appassionati di nuoto, Inside with Brett Hawke. Le sue interviste non sembrano mai poter andare particolarmente in profondità, eppure in qualche modo ci riescono sempre. Durante una delle fasi più dure della pandemia, tra ottobre e novembre del 2020, Hawke ha intervistato due tra gli attori non protagonisti di quella che viene generalmente considerata , la finale dei 100 metri farfalla delle Olimpiadi di Pechino del 2008. E cioè Bob Bowman, lo storico allenatore di Michael Phelps, che quella ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 24 giugno 2022) Brett Hawke ha la testa liscia come un parquet appena lucidato, gli occhiali spessi, due labbra talmente fine che sembrano due pagine di un giornale. A vederlo non si direbbe che un tempo si guadagnava da vivere facendo il nuotatore professionista. Adesso sembra più nella parte dentro le sue anonime polo nere, dietro un microfono, mentre conduce uno dei podcast più seguiti dagli appassionati di, Inside with Brett Hawke. Le sue interviste non sembrano mai poter andare particolarmente in profondità, eppure in qualche modo ci riescono sempre. Durante una delle fasi più dure della pandemia, tra ottobre e novembre del 2020, Hawke ha intervistato due tra gli attori non protagonisti di quella che viene generalmente considerata , la finale dei 100 metri farfalla delle Olimpiadi di Pechino del 2008. E cioè Bob Bowman, lo storico allenatore di Michael Phelps, che quella ...

