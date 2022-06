Pubblicità

Si potrà scegliere tra fornire un documento d'identità, inviare un video - selfie oppure indicare tre conoscenti che facciano da garanti. 'Tutte le informazioni resteranno riservate' garantisce ...... quando l'ex corteggiatrice ha postato suun boomerang che la vede in treno. Ai fan ... A trenta anni le cose vanno fatte cone piano piano. Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli ... Instagram testa tre sistemi per verificare l'età dei suoi iscritti Si potrà scegliere tra fornire un documento d'identità, inviare un video-selfie oppure indicare tre conoscenti che facciano da garanti. "Tutte le informazioni resteranno riservate" garantisce Meta ...“La tecnologia di Yoti stima la tua età in base alle caratteristiche del viso e condivide questa stima con noi. Meta e Yoti poi eliminano l'immagine. La tecnologia non può riconoscere la tua identità, ...