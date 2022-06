Informazioni indispensabili per la scelta del climatizzatore

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 giugno 2022) Con la stagione estiva ormai iniziata da qualche giorno, è inevitabile pensare alper poter beneficiare di aria fresca a qualunque ora del giorno e della notte. Ma come si può essere certi di trovare l'impianto più adeguato per le proprie esigenze? Ne abbiamo parlato con il team di assistenzacondizionatorimilano.net, che si occupa di assistenza condizionatori Milano e che ringraziamo per la disponibilità. I raffrescatori e le pompe di calore In primo luogo è necessario conoscere la differenza tra i raffrescatori e le pompe di calore. Queste ultime hanno il pregio di consumare il 67% di energia elettrica in meno, in media, in confronto ai classici radiatori elettrici. In ogni caso raffreddare gli ambienti in modo eccessivo non è mai una buona soluzione, dal momento che gli sbalzi di temperatura troppo intensi sono dannosi per il benessere. In camera da ...