Il tumore al polmone può essere vinto grazie alle terapie a bersaglio molecolare. Atlas è il primo database italiano che organizza sistematicamente le informazioni sul trattamento di questa neoplasia in Italia e garantisce ai pazienti cure sempre più efficaci. (Di venerdì 24 giugno 2022) Il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro in Italia e dipende principalmente dal fumo. L'abitudine tabagica investe 12,4 milioni di cittadini ed è in crescita soprattutto tra le adolescenti. Il consumo di sigarette è triplicato e quasi un Italiano su quattro ne fa uso. «Nel mondo che tutti vorremmo, senza fumo» – afferma Silvia Novello, professore ordinario di Oncologia Medica all'Università di Torino – «il tumore al polmone diventerebbe una patologia rara. Oggi invece rappresenta il 15% dei decessi tra i giovani, il 31% tra gli adulti e il 27% tra gli ultrasettantenni». Questo scenario non sembra destinato a cambiare in fretta, mentre invece la ricerca avanza, sostiene nuove strategie terapeutiche e strumenti clinici per migliorare la ...

