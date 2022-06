Il 24 giugno 1497 Amerigo Vespucci sbarca in America (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 24 giugno 1497 il navigatore ed esploratore Amerigo Vespucci sbarca per la prima volta nel nuovo continente, chiamato America dal nome del suo scopritore. Una testimonianza controversa L’intuizione di Vespucci è stata quella di considerare le nuove terre a se stanti, e non incluse nel continente dell’Asia. Secondo la sua corretta visione del mondo le terre del nuovo continente rappresentavano una parte del globo assolutamente indipendente. Nel suo diario Vespucci ha parlato di “quarta parte del globo”. Secondo alcuni studiosi il diario lasciato da Amerigo Vespucci non può rappresentare una fonte attendibile della scoperta dell’America. Infatti i detrattori sostengono che il viaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 24il navigatore ed esploratoreper la prima volta nel nuovo continente, chiamatodal nome del suo scopritore. Una testimonianza controversa L’intuizione diè stata quella di considerare le nuove terre a se stanti, e non incluse nel continente dell’Asia. Secondo la sua corretta visione del mondo le terre del nuovo continente rappresentavano una parte del globo assolutamente indipendente. Nel suo diarioha parlato di “quarta parte del globo”. Secondo alcuni studiosi il diario lasciato danon può rappresentare una fonte attendibile della scoperta dell’. Infatti i detrattori sostengono che il viaggio ...

sulsitodisimone : 24 Giugno 1497 - Caboto sbarca in Nord America, in Terranova, sull'Isola del Capo Bretone; 1' europeo a scoprire la… - sulsitodisimone : 24 Giugno 1497 - Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano in una spedizione insieme a Juan de la Cosa - luciano55321084 : 24 giugno 1497. Amerigo Vespucci sbarca in America. Si riconosce a Vespucci di aver preso coscienza di essere sbarc… -

