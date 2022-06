Guerra in Ucraina, l’esercito Kiev si ritira da Severodonetsk per ripiegare “in posizioni più fortificate” (Di venerdì 24 giugno 2022) Kiev – “Abbiamo lasciato Severodonetsk. Su quella parte del fronte, in cui mi trovavo io, durante la ritirata siamo stati attaccati ma per fortuna senza vittime. Dispiace doversi ritirare ma è una decisione presa da tempo. I militari ucraini hanno combattuto con onore in condizioni particolarmente difficili”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Yurii Butusov, corrispondente militare. All’esercito ucraino è stato ordinato di ritirarsi da Severodonetsk in posizioni più fortificate, ha dichiarato stamane Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, secondo quanto riportato dall’agenzia Ucraina Interfax. “Ora la situazione in cui le truppe si trovano – ha detto Haidai a Freedom TV – in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– “Abbiamo lasciato. Su quella parte del fronte, in cui mi trovavo io, durante lata siamo stati attaccati ma per fortuna senza vittime. Dispiace doversire ma è una decisione presa da tempo. I militari ucraini hanno combattuto con onore in condizioni particolarmente difficili”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Yurii Butusov, corrispondente militare. Alucraino è stato ordinato dirsi dainpiù, ha dichiarato stamane Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, secondo quanto riportato dall’agenziaInterfax. “Ora la situazione in cui le truppe si trovano – ha detto Haidai a Freedom TV – in ...

Pubblicità

rulajebreal : “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'u… - matteosalvinimi : Stiamo accogliendo 150mila bimbi e donne dall'Ucraina, profughi veri in fuga da guerra vera, ben diversi da migliai… - martaottaviani : Quattto mesi di una guerra inutile, anacronistica, disumana, dove si stanno commettendo le aberrazioni peggiori… - Betty36174919 : @ErmannoKilgore @rulajebreal Perché stanno bombardando in Ucraina. C’è una guerra in Ucraina per colpa di… - Antonio45994088 : RT @Antonio45994088: Draghi visto che per lui è priorità la guerra è non la situazione disastrosa della economia Italiana dove il popolo… -