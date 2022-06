Guerra in Ucraina, 4 mesi, cosa succede ora e quanto durerà? Arriva la fase più difficile (per Kiev) (Di venerdì 24 giugno 2022) Quattro mesi di Guerra, quattro mesi dall'aggressione all'Ucraina della Russia che il 24 febbraio lanciò carri armati e truppe oltre il confine pensando di chiudere l'operazione... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 giugno 2022) Quattrodi, quattrodall'aggressione all'della Russia che il 24 febbraio lanciò carri armati e truppe oltre il confine pensando di chiudere l'operazione...

Pubblicità

rulajebreal : “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'u… - martaottaviani : Quattto mesi di una guerra inutile, anacronistica, disumana, dove si stanno commettendo le aberrazioni peggiori… - matteosalvinimi : Stiamo accogliendo 150mila bimbi e donne dall'Ucraina, profughi veri in fuga da guerra vera, ben diversi da migliai… - EsteriLega : Il CGIE stava organizzando una riunione straordinaria per il 20-21-22 giugno, per discutere in presenza a Roma di U… - Patris64 : RT @rulajebreal: “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'unità eu… -