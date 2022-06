Gualtieri | questionario disabili sbagliato | non viene da noi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “È unsbagliatissimo. Ho capito chedalle Asl, non l’ha fatto il Comune di Roma, ma comunque è inaccettabile chiedere domande di quel tipo alle famiglie che hanno figli.” “So che il nostro assessorato si è già mosso per ritirarlo e a quanto ho capito quelle domande sono state già espunte come necessarie per avere il contributo di caregiver”. Così il sindaco di Roma, Roberto, a margine del convegno ‘Roma riparte’, i cosiddetti Stati Generali della mobilità, rispondendo ad una domanda relativa a dei questionari sui. (Agenzia Dire)