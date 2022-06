Eintracht Francoforte | UFFICIALE | arriva Lucas Alario

Pubblicità

Commenta per primo Martin Hinteregger lascia il calcio a 29 anni. Il difensore austriaco, vincitore dell'Europa League con la maglia dell', ha comunicato il ritiro a soli 29 anni spiegando la sua scelta: 'Lo scorso autunno ho avuto i primi pensieri sul ritiro. Mi sono trovato in una fase difficile dal punto di vista ...Martin Hinteregger lascia il calcio a 29 anni . Il difensore austriaco, vincitore dell'Europa League con la maglia dell', ha comunicato il ritiro a soli 29 anni spiegando la sua scelta: "Lo scorso autunno ho avuto i primi pensieri sul ritiro. Mi sono trovato in una fase difficile dal punto di vista ... UFFICIALE: Eintracht Francoforte, ecco Lucas Alario dal Bayer Leverkusen Piace molto a De Sanctis ma si deve battere la concorrenza delle altre squadre interessate, tra cui Eintracht Francoforte e Lione. Salernitana, in standby Joao Pedro In standby la trattativa per Joao ...L‘Eintracht Francoforte, una delle squadre rivelazione della scorsa stagione – non solo per la vittoria dell’Europa League – annovera nella sua rosa diversi profili interessanti. Uno dei quali già ...