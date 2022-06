“Ebbene sì, è nato Edoardo”: primo figlio per la coppia di attori (Di venerdì 24 giugno 2022) Fiocco celeste nell’amatissima fiction Rai: Federica De Benedittis è diventata mamma per la prima volta. L’attrice e il collega Giulio Maria Corso, che tra l’altro si sono conosciuti e innamorati sul set de Il Paradiso delle Signore, sono diventati da pochi giorni genitori di un maschietto che hanno chiamato Edoardo. La nascita del piccolo pochi giorni fa ma si è saputo solo ora. Com’è nello stile della coppia, i due attori hanno aspettato un po’ prima di condividere la notizia con i fan. Era già successo quando avevano scoperto la dolce attesa: Pe mesi hanno custodito il loro “segreto”. Federica De Benedittis mamma: nato Edoardo “Ebbene sì, è nato! Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Fiocco celeste nell’amatissima fiction Rai: Federica De Benedittis è diventata mamma per la prima volta. L’attrice e il collega Giulio Maria Corso, che tra l’altro si sono conosciuti e innamorati sul set de Il Paradiso delle Signore, sono diventati da pochi giorni genitori di un maschietto che hanno chiamato. La nascita del piccolo pochi giorni fa ma si è saputo solo ora. Com’è nello stile della, i duehanno aspettato un po’ prima di condividere la notizia con i fan. Era già successo quando avevano scoperto la dolce attesa: Pe mesi hanno custodito il loro “segreto”. Federica De Benedittis mamma:sì, è! Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui ...

