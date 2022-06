Contro il caldo delle nostre città, una soluzione c’è: piantare alberi (Di venerdì 24 giugno 2022) “Vogliamo il condizionatore d’aria acceso o la pace?”. Così si chiedeva Draghi soltanto qualche mese fa. Il rischio è che in poco tempo ci troveremo senza nessuna delle due cose. Ma la risposta, in realtà, potrebbe anche essere un’altra: vogliamo alberi! Il caldo nelle nostre città è sempre più snervante. Nella nostra quotidianità pensiamo che la soluzione sia chiudersi in casa ed attivare i climatizzatori a palla. Con quel che ne consegue in termini di impatto ambientale e salute fisica e mentale. La soluzione invece potrebbe essere un’altra. Più semplice. Più sana. Meno costosa. Quale? Semplici alberi! Ormai lo sanno tutti: attraverso una maggiore copertura arborea delle nostre città si potrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Vogliamo il condizionatore d’aria acceso o la pace?”. Così si chiedeva Draghi soltanto qualche mese fa. Il rischio è che in poco tempo ci troveremo senza nessunadue cose. Ma la risposta, in realtà, potrebbe anche essere un’altra: vogliamo! Ilnelleè sempre più snervante. Nella nostra quotidianità pensiamo che lasia chiudersi in casa ed attivare i climatizzatori a palla. Con quel che ne consegue in termini di impatto ambientale e salute fisica e mentale. Lainvece potrebbe essere un’altra. Più semplice. Più sana. Meno costosa. Quale? Semplici! Ormai lo sanno tutti: attraverso una maggiore copertura arboreasi potrebbero ...

