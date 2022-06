“Come nelle favole”. Marito e moglie (vip): la festa in Toscana con tanti volti noti (Di venerdì 24 giugno 2022) “Come nelle favole”: Manuel Locatelli matrimonio, il calciatore ha sposato la fidanzata Thessa Lacovich. Insieme da 5 anni, hanno coronato il loro sogno d’amore giurandosi amore eterno. Una bellissima storia d’amore la loro, che lui laveva celebrato anche in occasione degli Europei di calcio 2021 quando le aveva dedicato i suoi gol. Dopo gli Europei, poi, la proposta di matrimonio. Proprio dopo il primo gol segnato con la maglia della Juventus, Manuel Locatelli ha deciso di festeggiare chiedendo alla compagna di diventare sua moglie. E Thessa, che è originaria della Costa Rica non ha perso neanche un secondo: didascalia con un “sì” e tanto di cuore nella foto con l’anello al dito. Manuel Locatelli matrimonio: il calciatore si è sposato “Come nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) “”: Manuel Locatelli matrimonio, il calciatore ha sposato la fidanzata Thessa Lacovich. Insieme da 5 anni, hanno coronato il loro sogno d’amore giurandosi amore eterno. Una bellissima storia d’amore la loro, che lui laveva celebrato anche in occasione degli Europei di calcio 2021 quando le aveva dedicato i suoi gol. Dopo gli Europei, poi, la proposta di matrimonio. Proprio dopo il primo gol segnato con la maglia della Juventus, Manuel Locatelli ha deciso di festeggiare chiedendo alla compagna di diventare sua. E Thessa, che è originaria della Costa Rica non ha perso neanche un secondo: didascalia con un “sì” e tanto di cuore nella foto con l’anello al dito. Manuel Locatelli matrimonio: il calciatore si è sposato “...

Pubblicità

locamanuel73 : Come nelle favole ?? Marito e Moglie ?? - GianlucaVasto : Balzo enorme iscritti sulla piattaforma: +600% nelle ultime 24h rispetto alla media giornaliera degli ultimi mesi.… - Agenzia_Ansa : 'La Russia, usando il cibo come arma nella sua guerra contro l'Ucraina, è l'unica responsabile della crisi di sicur… - caleee12 : Come ha scritto sta cosa nelle prime ci hanno messo il city e il Bayern a loro il gessate e la trezzanese - fabio251110 : RT @Enrico__Costa: Mi chiedo come possano giornalisti e politici seri anche solo azzardare che Di Maio sia collocabile nell’area liberale:… -