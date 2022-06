Calciomercato Juve, affare Cambiaso in chiusura: ecco i dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) La Juventus è in chiusura con il Genoa per Cambiaso: ecco i dettagli La Juventus resta in pole position su Cambiaso del Genoa e l’affare potrebbe chiudersi in questo fine settimana. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter ha presentato una nuova offerta al Genoa ma non è riuscita a superare la proposta dei bianconeri. L’offerta della Juve è di 3 milioni più Dragusin per Cambiaso e il giovane trequartista Baseggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Lantus è incon il Genoa perLantus resta in pole position sudel Genoa e l’potrebbe chiudersi in questo fine settimana. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter ha presentato una nuova offerta al Genoa ma non è riuscita a superare la proposta dei bianconeri. L’offerta dellaè di 3 milioni più Dragusin pere il giovane trequartista Baseggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - Gazzetta_it : Svolta nel mercato Juve: nessun progresso, si abbandona la pista Di Maria - SkySport : Juve-Di Maria, i bianconeri provano a insistere: l'argentino chiede tempo #SkySport #Juve #SkyCalciomercato - sportli26181512 : Juve su Leandro Paredes: dal PSG il regista per Allegri? VIDEO: PSG: Leandro Paredes, il regista per Allegri alla J… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato #Sportmediaset @GianniBalzarini '#Pogba in arrivo. Il tempo per #DiMaria è scaduto. La #Juve aspetta un… -