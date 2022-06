Calcio, Europei U19 2022: l’Italia perde per 4-1 con la Francia ma si qualifica per le semifinali (Di venerdì 24 giugno 2022) Sconfitta indolore per l’Italia agli Europei Under 19 2022 di Calcio che si stanno svolgendo in Slovacchia. Dopo le vittorie all’esordio contro la Romania e contro i padroni di casa, gli azzurrini vengono annientati dalla Francia con un netto 4-1. In seguito a questo risultato il gruppo di Carmine Nunziata termina il gruppo A in seconda posizione e si qualifica per le semifinali. Dopo un inizio di studio, la prima squadra a passare in vantaggio è quella azzurra: Ambrosino serve Volpato che con il destro non sbaglia. Il Bel Paese sembra avere il controllo del gioco, ma la reazione dei transalpini non tarda ad arrivare: passano pochi minuti e Da Silva trova il pareggio con una rete spettacolare. L’1-1 dura soltanto 10?, poiché al 35? i francesi sfruttano un errore ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Sconfitta indolore peragliUnder 19diche si stanno svolgendo in Slovacchia. Dopo le vittorie all’esordio contro la Romania e contro i padroni di casa, gli azzurrini vengono annientati dallacon un netto 4-1. In seguito a questo risultato il gruppo di Carmine Nunziata termina il gruppo A in seconda posizione e siper le. Dopo un inizio di studio, la prima squadra a passare in vantaggio è quella azzurra: Ambrosino serve Volpato che con il destro non sbaglia. Il Bel Paese sembra avere il controllo del gioco, ma la reazione dei transalpini non tarda ad arrivare: passano pochi minuti e Da Silva trova il pareggio con una rete spettacolare. L’1-1 dura soltanto 10?, poiché al 35? i francesi sfruttano un errore ...

