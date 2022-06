Botte alla mamma per i soldi per la droga, presi due fratelli (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Pur di reperire soldi per acquistare la droga non esitavano ad aggredire costantemente la madre colpendola con calci e pugni, o a vendere gli oggetti preziosi di quest’ultima, o a sfasciare mobili e suppellettili al fine di convincerla a cedere alla pretese economiche. E’ l’accusa a carico di due fratelli di Aversa (Caserta) di 33 e 36 anni, arrestati dalla Polizia di Stato e condotti in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personale aggravati. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord hanno svelato un quadro familiare molto cupo e violento, fatto di continue scenate, aggressioni fisiche, di cui la donna era la vittima quotidiana; solo quando il marito e il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Pur di reperireper acquistare lanon esitavano ad aggredire costantemente la madre colpendola con calci e pugni, o a vendere gli oggetti preziosi di quest’ultima, o a sfasciare mobili e suppellettili al fine di convincerla a cederepretese economiche. E’ l’accusa a carico di duedi Aversa (Caserta) di 33 e 36 anni, arrestati dPolizia di Stato e condotti in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personale aggravati. Le indagini coordinate dProcura di Napoli Nord hanno svelato un quadro familiare molto cupo e violento, fatto di continue scenate, aggressioni fisiche, di cui la donna era la vittima quotidiana; solo quando il marito e il ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Botte alla mamma per i #Soldi per la #Droga, presi due fratelli ** - SkyTG24 : Aversa, botte alla madre per i soldi per la droga: presi due fratelli - DarioViPu64 : @Dandrik88 @francescoceccot Nel senso che quei tre alla Continassa ci son caduti dentro nella botte di ferro e ne h… - Ciotoleit : @DadoneFabiana un colpo al cerchio e una alla botte, così non va Fabiana - Marghe0855 : @DadoneFabiana Ì tweet che lei scrive sono molto ambigui. Pare che dia un colpo al cerchio e uno alla botte. Da che… -