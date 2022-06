Benedetta Pilato, campionessa contro il pregiudizio: “Ciclo mestruale? Non è un tabù. Al mio allenatore ho chiesto assorbenti” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Io ne parlo normalmente. Quando ho fatto il 100 rana ero in pre-Ciclo anche se non dovevo esserlo. Non mi sentivo per niente bene, infatti il tempo non è stato dei migliori”. Benedetta Pilato, 17enne oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest, affronta senza inibizioni il tema del Ciclo mestruale. Come si legge su Repubblica, ha chiesto al suo allenatore Vito D’Onghia di portarle gli assorbenti. Un ulteriore passo per togliere l’argomento dalla lista dei tabù: “Gli uomini devono essere in forma e dipende tutto da loro, noi donne abbiamo delle condizioni fisiche che non possiamo controllare e nella maggior parte dei casi il Ciclo un po’ ci destabilizza”, continua Pilato. Fra le altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Io ne parlo normalmente. Quando ho fatto il 100 rana ero in pre-anche se non dovevo esserlo. Non mi sentivo per niente bene, infatti il tempo non è stato dei migliori”., 17enne oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest, affronta senza inibizioni il tema del. Come si legge su Repubblica, haal suoVito D’Onghia di portarle gli. Un ulteriore passo per togliere l’argomento dalla lista dei: “Gli uomini devono essere in forma e dipende tutto da loro, noi donne abbiamo delle condizioni fisiche che non possiamollare e nella maggior parte dei casi ilun po’ ci destabilizza”, continua. Fra le altre ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : BENEDETTA PILATO CAMPIONESSA DEL MONDO NEI 100 RANA! ?????????????????????? #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #FINABudapest2022 - Coninews : BENEDETTAAAAAAAAA! ?? Ancora un magnifico trionfo #ItaliaTeam a Budapest! Benedetta #Pilato è CAMPIONESSA DEL MONDO… - LiaCapizzi : Non svegliateci ?? ORO di Benedetta Pilato nei 100 rana. A 17 anni non è più la specialista di una sola vasca (suo… - alessita_1994 : Anche Federica Pellegrini aveva 17 anni come Benedetta Pilato quando vinse l'argento ai mondiali di Montreal nel 20… - vaffacacchio_ : RT @Orobriele: ?? SENSAZIONALE PILATO! ???? La rimonta di Benedetta le regala il 1º titolo iridato a 17 anni sulla distanza che non predilige… -