Azzolina lascia M5s e va con Di Maio | “il Movimento non esiste più”

(Di venerdì 24 giugno 2022) "Sono qui per dirvi che sto per uscire dal5 stelle e firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di". Lo ha annunciato a Montecitorio la ex ministra Lucia, passando al gruppo di Insieme per il Futuro. "In questi due giorni - ha sottolineato- mi sarei aspettata un po` di autocritica e invece c`è chi ha festeggiato. Tutto questo fa molto male pensando agli elettori, ma a loro dico con sincerità che il5 stelle nonpiù. Anzi, vedrete che presto cambierà anche il simbolo.Andrò con 60 colleghi che hanno creduto nel nuovo corso, quello della maturità politica. E lo realizzeranno altrove"."Evidentemente - ha detto ancora- non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho ...

'Dov'e' - ha domandato ancora- la maturita' politica se si fanno le scelte solo sulla base dei sondaggi Dov'e' la cura delle parole se ogni giorno si leggono e si sentono solo tweet e ...La deputata ed ex ministro dell'istruzione Luciaha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello Ipf. "Sono qui per dirvi che sto per ... Vita Martinciglioe torna al M5S. Lo ha ...Altra defezione importante per i pentastellati: “Felice per la tua scelta libera e consapevole”, la saluta il ministro ...Anche Lucia Azzolina, ex Ministra dell’Istruzione per un anno dall’inizio del 2020 all’inizio del 2021, lascia il M5S per approdare, insieme al Ministro degli esteri Di Maio, in Italia per il futuro.