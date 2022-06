Andrea Delogu: «Amo un uomo molto più giovane. E allora?» (Di venerdì 24 giugno 2022) «Tanti si permettono di criticare la differenza d’età tra di noi. Ma perché succede solo se è la donna a essere più grande del compagno?». La conduttrice più versatile della tv parla per la prima volta della sua nuova relazione Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 giugno 2022) «Tanti si permettono di criticare la differenza d’età tra di noi. Ma perché succede solo se è la donna a essere più grande del compagno?». La conduttrice più versatile della tv parla per la prima volta della sua nuova relazione

Pubblicità

IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - realMatteoPollo : @insopportabile Oggi articolo in prima pagina del Foglio sul megaflop della Netflix della cultura di Franceschini e… - bIumaen : andrea delogu nell'ultimo video di vita buttata io pagherei per fidanzarmi con te - malatadivuoto : Comunque nella prossima vita (sperando che non ci sia, dita incrociate) vorrei rinascere con le sembianze di Andrea… - bloodonthetl : Andrea Delogu realizzando uno dei miei sogni -