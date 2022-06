Un frutteto tecnologico per guidare la transizione ecologica

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’Italia sta attraversando un grande crisi idrica a causa della siccità. La mancanza di acqua, soprattutto al nord, sta mettendo in difficoltà diversi settori e, a risentirne di più, è quello dell’agricoltura. Per far fronte a questa situazione di emergenza è quindi più che mai necessario trovare nuovi sistemi e soluzioni per impiegare l’acqua con intelligenza ed evitare gli sprechi. Soluzioni smart possono aiutare gli agricoltori nella coltivazione delle proprie culture. È in quest’ottica che è nato il progetto S3O, Smart Specialized Sustainable Orchard. L’obiettivo è quello di arrivare a realizzare un meleto sostenibile e a una migliore gestione dell’acqua in ambito agricolo. Il progetto S3O Smart Specialized Sustainable Orchard apre le porte alla frutticultura 4.0 perché coniuga diverse tecnologie. Ilsperimentale dell’università di Bologna prevede ...