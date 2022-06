Pubblicità

ilpost : Alla fine, le avevano chiesto di registrare un video in cui Tipakova rinunciava alle sue posizioni filo ucraine, e… - filo_78 : RT @intuslegens: La NATO ha violato la sovranità ucraina allestendo il colpo di stato nazionalista e le uccisioni di russi nel Donbass. Ora… - RiccardoUrbani3 : @GiovanniPaglia Un altro comunista filo Putin che mente. Non sono le sanzioni a provocare il caro energia. E senza… - ficantetony1 : @anna_1951 Io non stiro più niente da 10 anni, abbigliamento pratico che si stira sul filo, lenzuola piegate dirett… - Web_Lavoro : l'Ucraina del fantoccio #USA #Zelensky è candidato ufficiale ad entrare nella #EU Referenze - sistema economico e… -

Globalist.it

Guerra in, la battaglia del Donbass non si ferma: l'intero territorio dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk sarà liberato "nel prossimo futuro". Lo ha annunciato il rappresentante ...Per quanto riguarda i cambiamenti geopolitici dettati dalla crisi, Fuller registra che 'le ... è perché sono enunciate da una fonte autorevole e non certo tacciabile di- putinismo, accusa ... Ucraina, i filo-russi: “L’intero territorio del Lugansk sarà liberato presto” (ANSA-AFP) - MOSCA, JUN 23 - Nike lascia definitivamente il mercato russo e non riaprirà i suoi negozi. Lo fa sapere il Il colosso dello sportswear statunitense. Il gigante americano dell'abbigliament ...Guerra in Ucraina, la battaglia del Donbass non si ferma: l’intero territorio dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk sarà liberato «nel prossimo futuro». Lo ha annunciato il rappresentante ...