Traffico Roma del 23-06-2022 ore 11:30 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma da Simone cercare una buona giornata ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code per incidente tra il Sant’Andrea e la Cassia tratto della carreggiata esterna in direzione della Aurelia sulla via Cristoforo Colombo sulla carreggiata laterale Traffico intenso tra lardiati Noel Ostiense in direzione San Giovanni sulla Casilina Traffico in zona giardinetti e possibili ripercussioni uscendo dal raccordo anulare chiusa per lavori la via Collatina tra Tor Sapienza e via dell’Acqua Vergine prestare attenzione a Torrevecchia da ieri chiusa via Pietro Maffi per un guasto alla rete fognaria dettagli di queste e di altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda Simone cercare una buona giornata ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code per incidente tra il Sant’Andrea e la Cassia tratto della carreggiata esterna in direzione della Aurelia sulla via Cristoforo Colombo sulla carreggiata lateraleintenso tra lardiati Noel Ostiense in direzione San Giovanni sulla Casilinain zona giardinetti e possibili ripercussioni uscendo dal raccordo anulare chiusa per lavori la via Collatina tra Tor Sapienza e via dell’Acqua Vergine prestare attenzione a Torrevecchia da ieri chiusa via Pietro Maffi per un guasto alla rete fognaria dettagli di queste e di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...

