Tirocini retribuiti, Bianchi apre a riflessione. Tuzi (M5S): eliminare ogni rischio di sfruttamento per i ragazzi (Di giovedì 23 giugno 2022) "Questa mattina, in audizione alla Camera, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha inizialmente espresso dubbi sulla compartecipazione delle aziende alle retribuzioni dei Tirocini, ma poi ha aperto a una ulteriore riflessione. A differenza di alcune formazioni di centrodestra, su questa misura il M5S non ha dubbi e anche in Europa si è mosso in tal senso, lavorando sulla direttiva sul salario minimo che intende anche mettere fine alla piaga dei Tirocini gratuiti. Questo per noi è un tema di massima priorità”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) "Questa mattina, in audizione alla Camera, il ministro dell'Istruzione Patrizioha inizialmente espresso dubbi sulla compartecipazione delle aziende alle retribuzioni dei, ma poi ha aperto a una ulteriore. A differenza di alcune formazioni di centrodestra, su questa misura il M5S non ha dubbi e anche in Europa si è mosso in tal senso, lavorando sulla direttiva sul salario minimo che intende anche mettere fine alla piaga deigratuiti. Questo per noi è un tema di massima priorità”. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Tirocini retribuiti, Bianchi apre a riflessione. Tuzi (M5S): eliminare ogni rischio di sfruttamento per i ragazzi - Romy44224741 : RT @silvia_sb_: Ho scritto anche che vanno vietati i tirocini gratuiti che fioccano, ormai, anche al supermercato. Mi si dice che sono viet… - ocaignorante : RT @P_M_1960: Il RDC non è un abominio. Abominio sono le paghe inferiori ai 10€ l'ora Abominio sono gli stage e i tirocini non retribuiti.… - AnnaNonBasta : RT @P_M_1960: Il RDC non è un abominio. Abominio sono le paghe inferiori ai 10€ l'ora Abominio sono gli stage e i tirocini non retribuiti.… - KlaMarx : RT @P_M_1960: Il RDC non è un abominio. Abominio sono le paghe inferiori ai 10€ l'ora Abominio sono gli stage e i tirocini non retribuiti.… -