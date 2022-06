Su Netflix una miniserie piacevole che mescola identità sessuale | famiglia e questioni sociali

Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 giugno 2022) Che cosa unisce un raffinato sarto parigino e una scintillante drag queen? Ce lo svela Queen Loretta, la nuova seriedi Lukasz Kosmicki quattro episodi in tutto. Sylvestre Bork (l’ottimo Andrzej Seweryn, già visto in Schindler’s List) è un famoso couturier in procinto di andare in pensione: un ritiro dorato in Costa Azzurra per un signore anziano e impeccabile che ha vissuto in un’opulenza discreta, frutto del lavoro di una vita. Stimato da tutti grazie al suo stile aristocratico e misurato, Sylvestre è orripilato all’idea di cedere la sua storica sartoria a un investitore che desidera acquistare il negozio ed esporre i suoi modelli su Internet. Diffida di ogni generalizzazione, è un genio del custom-made e non crede nelle taglie prefabbricate ma piuttosto nell’unicità dei dettagli: «Siamo tutti un po’ asimmetrici, sa? Il vestito è una vera arte, l’arte ...