Stop dei taxi contro il Ddl Concorrenza: lunghe code per gli Alibus all'aeroporto di Capodichino (Di giovedì 23 giugno 2022) Sciopero dei taxi contro il Ddl Concorrenza: nella giornata di mercoledì 22 giugno centinaia di persone in coda per gli Alibus all'aeroporto di Capodichino (con numerosi turisti rimasti bloccati allo scalo anche stanotte). Giornata davvero complessa per il traffico quella di ieri, mercoledì 22 giugno, nella città di Napoli e non solo. Lo sciopero nazionale

