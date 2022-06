Sfumato Mbappé | il Real Madrid pensa ad un altro top player | dal Tottenham

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il giornale inglese Daily Mail è certo: ilsarebbe pronto a puntare tutto su Heung-min Son. Il presidente dei Blancos Florentino Perez dopo aver visto sfumare il grande obiettivo della sessione estiva di calciomercato Kylian, sembrerebbe aver trovato il giusto rinforzo proprio nell’attaccante coreano classe ’92. Son-calciomercato-L’addio di Gareth Bale e il futuro in bilico di Marco Asensio rendono ancor più necessario, per la squadra spagnola, un rinforzo di livello internazionale nel fronte offensivo. Heung-min Son ha chiuso la passata stagione con 23 reti e 9 assist in 35 partite di Premier League, confermandosi come uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico internazionale. Una possibile coppia con il bomber francese Karim Benzema potrebbe ...