Riforma reclutamento, via libera dal Senato, passa alla Camera: TESTO maxi emendamento e NOTA Ragioneria dello Stato [PDF] (Di giovedì 23 giugno 2022) È arrivato in Aula, al Senato, il via libera della Commissione bilancio al maxi-emendamento sostitutivo del ddl per l'attuazione del Pnrr presentato dal governo. Con 179 voti favorevoli, 22 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea, nella seduta del 22 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR (A.S. 2598). Il provvedimento passa all'esame della Camera. L'articolo Riforma reclutamento, via libera dal Senato, passa alla Camera: TESTO maxi emendamento e ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) È arrivato in Aula, al, il viadella Commissione bilancio alsostitutivo del ddl per l'attuazione del Pnrr presentato dal governo. Con 179 voti favorevoli, 22 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea, nella seduta del 22 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR (A.S. 2598). Il provvedimentoall'esame della. L'articolo, viadale ...

