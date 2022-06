Resa dei conti M5s | l' amarezza di De Masi | ora Di Maio dovrà trovare i voti E Conte

(Di giovedì 23 giugno 2022) “Credo che sia Giuseppeche Luigi Disiano ottimi politici, anzi, gli unici due grandi politici che sono emersi negli ultimi 10 anni. Se avessero pedalato nella stessa direzione sarebbero stati una grande forza nel mondo politico italiano”. In collegamento con la trasmissione l'Aria Che Tira (estate), in onda su La7 nella mattinata di giovedì 23 giugno, il sociologo Domenico De- da sempre vicino ai grillini - ha spezzato una lancia in favore dei protagonisti della scissione del Movimento 5 Stelle. Poi, con uno sguardo rivolto al futuro dell'Italia, ha dichiarato: “E' un peccato che non si sia creata quella sinergia tra loro”, perché insieme avrebbero potuto realizzare grandi progetti sociali. Nei confronti di chi? Lo spiega l'ospite del conduttore Francesco Magnani: “Verso coloro che mi stanno più a cuore, ovvero ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Severodonietsk è sotto controllo russo ormai, salvo che nell’impianto Azot con la tragica “giostra” dei tentativi d… - fattoquotidiano : Basta con le tregue armate e i finti sorrisi. Ora è resa dei conti, pubblica, tra il capo che ha in mano la pistola… - luisjimin : ho dei seri problemi di memoria stavo guardando un episodio di una serie e ogni tanto facevo “ma questa scena mi è… - DomaniGiornale : Nonostante il crollo dei #Bitcoin, la fiducia nelle #criptovalute del presidente di #ElSalvador è incrollabile: dop… - Lu16039Luludim : @GiuseppeConteIT Conte, ora può fare una sola cosa: dimostri all'italia di essere una persona seria. Ritiri l'appog… -

Inizialmentedisponibile solo in lingua inglese, tedesca e francese è poi diventata una funzionalità immancabile per tutti i modelli di iPhone, ma non solo. Oggi l'assistente di casa Cupertino è ...Come si legge nella bozza del decreto, " le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi... un eventualitàprobabile dall incertezza che circonda la questione del gas attualmente . Il ...Sant’Eufemia di Borgoricco e la parte sud del Comune di Massanzago sono state dichiarate “Area rossa”, ovvero con risorsa idrica non disponibile, dal Consorzio di Bonifica Acque risorgive ...Sabato 25 giugno uno sciopero dei sindacati rischia di paralizzare il trasporto aereo low cost: tornano infatti a incrociare le braccia piloti e assistenti di volo di Ryanair, EasyJet e ...