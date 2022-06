Rally, Kenya day-1: Ogier al top, inizio difficile per Rovanpera (Di giovedì 23 giugno 2022) Sébastien Ogier detta il passo al termine della SS1 del Rally Kenya, sesto appuntamento del Mondiale 2022. Il campione del mondo in carica svetta con Toyota con pochi decimi di scarto sulla Hyundai #11 del belga Thierry Neuville. Il Safari 2022 si è aperto con una prova Super Speciale in quel di Kasarani, località situata a pochi chilometri dal centro di Nairobi. L’evento di 4.84km è stato vinto da Sébastien Ogier (Toyota), abile nel proprio duello a primeggiare sul rivale di sempre Sébastien Loeb (M-Sport/Ford). Il #1 del gruppo detta il passo al momento con soli sei decimi di vantaggio sul belga Thierry Neuville (Hyundai) ed 1.1 sull’estone Thierry Neuville (Hyundai). Quarta piazza per il gallese Elfyn Evans (Toyota), quinta per il già citato Loeb che con Ogier torna per questa speciale sfida dopo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Sébastiendetta il passo al termine della SS1 del, sesto appuntamento del Mondiale 2022. Il campione del mondo in carica svetta con Toyota con pochi decimi di scarto sulla Hyundai #11 del belga Thierry Neuville. Il Safari 2022 si è aperto con una prova Super Speciale in quel di Kasarani, località situata a pochi chilometri dal centro di Nairobi. L’evento di 4.84km è stato vinto da Sébastien(Toyota), abile nel proprio duello a primeggiare sul rivale di sempre Sébastien Loeb (M-Sport/Ford). Il #1 del gruppo detta il passo al momento con soli sei decimi di vantaggio sul belga Thierry Neuville (Hyundai) ed 1.1 sull’estone Thierry Neuville (Hyundai). Quarta piazza per il gallese Elfyn Evans (Toyota), quinta per il già citato Loeb che contorna per questa speciale sfida dopo ...

