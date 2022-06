Polo Strategico Nazionale, vince l'asse Fastweb-Aruba. A TIM, Sogei, Leonardo e CDP 15 giorni per pareggiare l'offerta (Di giovedì 23 giugno 2022) Fastweb e Aruba hanno proposto un'offerta con uno sconto di oltre il 39% rispetto alla base d'asta. Il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare l'infrastruttura che raccoglierà dati e servizi di PA e aziende sanitarie locali.... Leggi su dday (Di giovedì 23 giugno 2022)hanno proposto un'con uno sconto di oltre il 39% rispetto alla base d'asta. Il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare l'infrastruttura che raccoglierà dati e servizi di PA e aziende sanitarie locali....

