Pizzaioli salernitani contro Briatore

(Di giovedì 23 giugno 2022) Di Andrea Orza “Siamo tutti uguali davanti ad una pizza”, afferma liricamente Gino Sorbillo. Il magnate della pizzeria napoletana nel mondo offre al suo pubblico pizze gratis in forma di protesta per le cifre smisurate pagate al Crazy Pizza, nuovo investimento dell’imprenditore Flavio. Il locale è stato inaugurato all’inizio dell’anno, aprendo al pubblico nel cuore di Roma, in Via Veneto. Il menù appare piuttosto ingannevole: allude alla tradizione regionale italiana, selezionando con astuzia un prodotto vagamente popolare seppure inaccessibile ai più. La cucina del bel Paese è variegata e il suo patrimonio appartiene a tutti, certo! Ma è giusto incassare 25 euro per una pizza con mozzarella di bufala? Se esistesse un tribunale gastronomico giudicherebbe eticamente corretto spendere 65 euro per una focaccia al Pata Negra? Secondo molti la pizza, icona mondiale ...