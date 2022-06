NBA Draft 2022, i migliori prospetti: da Banchero agli altri (Di giovedì 23 giugno 2022) È stato un anno molto intenso quello del College Basketball che si è concluso ad inizio aprile con la vittoria di Kansas University, ma da quel momento in poi tutti i maggiori prospetti che hanno deciso di dichiararsi e tentare la strada dell’Nba hanno avuto una sola data cerchiata sul calendario: 23 giugno 2022 – Draft Night. Ed è stata una stagione in cui anche gli occhi di molti appassionati italiani sono stati puntati sul basket universitario d’oltreoceano, perchè questa notte una delle prime scelte sarà infatti Paolo Banchero, ragazzo dal fisico perfetto per l’Nba moderna e dal talento offensivo smisurato soprattutto partendo fronte a canestro. Nato a Seattle da Rhonda Smith, anch’essa giocatrice di basket, e da Mario Banchero, da cui derivano le origini italiane che potrebbero portare l’ormai ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) È stato un anno molto intenso quello del College Basketball che si è concluso ad inizio aprile con la vittoria di Kansas University, ma da quel momento in poi tutti i maggioriche hanno deciso di dichiararsi e tentare la strada dell’Nba hanno avuto una sola data cerchiata sul calendario: 23 giugnoNight. Ed è stata una stagione in cui anche gli occhi di molti appassionati italiani sono stati puntati sul basket universitario d’oltreoceano, perchè questa notte una delle prime scelte sarà infatti Paolo, ragazzo dal fisico perfetto per l’Nba moderna e dal talento offensivo smisurato soprattutto partendo fronte a canestro. Nato a Seattle da Rhonda Smith, anch’essa giocatrice di basket, e da Mario, da cui derivano le origini italiane che potrebbero portare l’ormai ...

