Musumeci | «Pronto a togliere il disturbo» E ringrazia la Meloni per la “perseveranza”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 giugno 2022) «Ho detto alla mia leader Giorgia, che ringrazio per lacon cui ha difeso il diritto della mia candidatura che se al tavolo nazionale del centrodestra, il mio nome dovesse risultare divisivo sonoa fare un passo di lato o indietro, come preferite». Lo ha detto il governatore siciliano Nelloin conferenza stampa. Nello: «La mia non è una resa, credo nella coalizione di centrodestra» «Ho detto che sonoil, ma la mia non è una resa, io non mi sono mai arreso, tranne quando il Padre Eterno ha voluto con se mio figlio. Io sono un presidente scomodo ma credo nella coalizione del centrodestra, ritengo che l’unità del centrodestra sia un valor da tutelare e salvaguardare. Se il mio nome ...